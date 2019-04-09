Максим Бурбак: "Народный фронт" не позволит свернуть курс страны в НАТО и ЕС (видео)

9 апреля, 2019, 14:34

"Народный фронт" имеет четкую позицию по развитию государства и не изменит ее независимо от результатов президентских выборов

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, пишет пресс-служба "Народного фронта".

"Независимо от результатов выборов Президента Украины позиция" Народного фронта "неизменна. Мы никогда не примем разворота с курса на вступление в ЕС и НАТО, с курса на государственный статус украинского языка", - заявил он.

"Народный фронт" не примет капитулянтских соглашений с Путиным, в том числе в виде "федерализаций", отказа Украины от Крыма или амнистий для террористов. Окончательное решение о любых мирных соглашений с Россией будет принимать Верховная Рада Украины. И только. Это требование Конституции. Ни один президент не будет диктовать парламенту Украины. "Народный фронт" никогда не примет узурпации власти одним лицом ", - подчеркнул руководитель фракции.

"Это наши постоянные красные линии на протяжении многих лет, мы никому не позволим перейти", - подчеркнул Максим Бурбаки.

Он отметил, что война на востоке Украины продолжается, и дестабилизация внутри страны выгодна врагу.

"Не забывайте, что реальная война против Украины продолжается. Концентрация российских войск на нашей границе остается высокой. Враг ждет нашей дестабилизации." Народный фронт "не допустит этого и будет бороться за Украину до полной победы", - сказал Максим Бурбак.

"Именно поэтому мы требуем от кандидатов и политических сил ответственности и государственных позиций. Требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Не путайте выборы Президента государства с развлечениями и соревнованием на ринге", - отметил Максим Бурбак.

"Мы также обращаемся и к коллегам-депутатам - ваше рабочее место здесь, а парламентская предвыборная кампания еще не началась. Поэтому возвращайтесь и присоединяйтесь к работе. Не отвлекайтесь на популизм", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".