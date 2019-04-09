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Макрон встретится с Порошенко и Зеленским перед вторым туром, - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон перед вторым туром президентских выборов встретится с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским

Об этом LB.ua подтвердили два собеседника в дипломатических кругах.

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