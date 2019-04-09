Макрон встретится с Порошенко и Зеленским перед вторым туром, - СМИ
9 апреля, 2019, 16:28
Президент Франции Эммануэль Макрон перед вторым туром президентских выборов встретится с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским
Об этом LB.ua подтвердили два собеседника в дипломатических кругах.
- Напомним, 1 апреля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Украины Петру Порошенко и поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
- Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине Петра Порошенко.
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