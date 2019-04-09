Лидер эстонских правых: если мы продолжим завозить украинцев, то скоро будем в меньшинстве

9 апреля, 2019, 18:04

Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что эстоноязычные могут оказаться в меньшинстве в своей стране, если не сократить поток трудовой иммиграции из Украины

Об этом сообщает Delfi .

Хельме спросили, почему он раньше отождествил украинских трудовых мигрантов с беженцами словами: "Как это у нас нет беженцев, у нас ведь 20 тыс украинцев?"

"Ну, это же иммиграция. Может, действительно, проскочило слово беженец, но мы всегда говорили об иммиграции, как легальной, так и нелегальной. И последняя в Эстонии была взрывообразно. Сильнее, чем перед распадом СССР во времена Карла Вайн Если мы ничего не сделаем, то как нация окажемся в меньшинстве на своей родине уже через несколько лет ", - сказал Хельме.

По его словам, если предприятиям с нехваткой рабочей силы не удается найти работника с эстонским паспортом, то они должны не привлекать работников из третьих стран, а предлагать эстонцам высокую зарплату.

"Прибыль предпринимателя не может стоять выше общественных интересов. И по сути я не соглашусь с тем предпринимателем, который говорит, что ему не найти работников. Следовательно, его бизнес-модель не верна, ведь он ищет дешевого работника. Если эстонец не идет на строительство средней зарплаты, то ты должен платить больше! Если мы будем контролировать тему временной и арендной рабочей силы и по сути лишим предприятия возможности использовать рабский труд, то они будут вынуждены найти тех работающих в Финляндии эстонцев и предложить достойную зарпла ту, которая и вернет их обратно ", - считает политик.

"И почему только из Финляндии? У нас в ЕС свободное передвижение рабочей силы. В Испании уровень безработицы очень высок, но оттуда никто не привозит нам людей, не владеющих языком, на стройплощадку. Пожалуйста, нанимайте себе работников на едином европейском рынке, но привозить их десятками тысяч из разных третьих стран неприемлемо ", - добавил он.

"В случае с Украиной мы не можем закрывать глаза на тот факт, что многие из них - россияне с востока Украины, русскоязычное сообщество. У нас тут и так очень много русскоязычных, и если мы продолжим завозить их, как эстонцы скоро окажемся в меньшинстве. Это - не окей, и меня не интересует, что вести бизнес по-другому не получается! " - отметил Хельме.

Стоит заметить, что EKRE усилила свои позиции на выборах в марте и войдет в новой парламентской коалиции.

Ранее сообщалось, что украинцы стали самой иностранной общиной в Литве.