9 апреля, 2019, 12:19

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Иван Яремчук заявил, что сборной Украины не хватает Ярослава Ракицкого

Об этом сообщает sport-weekend.com .

По мнению Ивана Яремчука, решение о выступлениях Ярослава Ракицкого в сборной Украины после его перехода к росиського "Зенита" принимали политики, а захиснка не хватает национальной команде.

"Не знаю, наверное, на этот вопрос может ответить Андрюха Шевченко. Наверное, есть на то причины. Вероятно, другие моменты влияют на решение этой ситуации. Вы же знаете, что все решают политики. Мы - спортсмены, немного другая каста, как и певцы, артисты. Непонятно, почему одним можно ездить, а другим нельзя? Кому это не нравится, разные люди есть. Конечно, Ракицкий у нас был игроком основного состава, выполнял четко свои функции на поле. был полезным. Конечно, это потеря. но только Шевченко на все эти вопросы может дать подробные объяснения ", - сказал Яремче .

Звезды "Динамо", в том числе Иван Яремчук, сыграли в футбол с десантниками .

8 апреля экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий забил гол за российский "Зенит".

В предыдущем туре с "Оренбургом" Ракицкий провел дебютный гол за питерскую команду.

Евгений Коноплянка заявил, что сборной Украины в отборе Евро-2020 не хватит защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого.

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