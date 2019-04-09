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Киевский суд запретил исключать лося из Красной книги

8 апреля Шестой апелляционный суд Киева удовлетворил апелляцию Министерства экологии и природных ресурсов о включении лося в Красную книгу

Об этом сообщил своей глава ведомства Остап Семерак в Facebook.

"По делу лося суд удовлетворил апелляцию Минприроды. Лось остается в Красной книге. Спасибо всем коллегам и реальным партнерам по гражданскому обществу за общую позицию", - написал Семерак.

Осенью в 2018 году Окружной админсуд Киева отменил запрет охоты на лося и признал приказ Минэкологии о внесении животного в Красную книгу противоправным.

Свой вердикт суд тогда объяснил тем, что министерство не привело "ни научного обоснования необходимости внесения животного в Красную книгу Украины и не отметил четких данных о численности популяции и ее динамики".

Сейчас это решение утратило силу.

В Минэкологии отметили, что еще одни истцы, которые также планировали обжаловать запрет охоты на лося, отозвали свои иски в начале апреля.

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