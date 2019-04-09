Кубив рассказал, насколько сократился уровень теневой экономики в Украине

9 апреля, 2019, 14:08

Уровень теневой экономики сократился с 40% ВВП в 2015 году до 32% ВВП в 2018 году

Об этом заявил первый вице-премьер Украины - министр экономического развития Степан Кубив, сообщает пресс-служба министерства.

С 2016 по 2018 годы реальный ВВП Украины продемонстрировал совокупный рост в 8,4%.

По словам министра, ВВП Украины возобновило рост в первом квартале 2016 года.

Кубов также добавил, что уровень теневой экономики сократился с 40% ВВП в 2015 году до 32% ВВП во втором квартале 2018 года.

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