Кубив рассказал, насколько сократился уровень теневой экономики в Украине
9 апреля, 2019, 14:08
Уровень теневой экономики сократился с 40% ВВП в 2015 году до 32% ВВП в 2018 году
Об этом заявил первый вице-премьер Украины - министр экономического развития Степан Кубив, сообщает пресс-служба министерства.
С 2016 по 2018 годы реальный ВВП Украины продемонстрировал совокупный рост в 8,4%.
По словам министра, ВВП Украины возобновило рост в первом квартале 2016 года.
Кубов также добавил, что уровень теневой экономики сократился с 40% ВВП в 2015 году до 32% ВВП во втором квартале 2018 года.
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- Напомним, по подсчетам Минэкономразвития за январь-июнь 2018, уровень теневой экономики в Украине составляет 32% от официального ВВП.
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