Кто заменит Грибаускайте: в выборах президента Литвы примут участие 9 кандидатов
Об этом сообщает Delfi .
9 апреля ЦИК объявила кандидатами социал-демократа Витянис-Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидас Юозайтис, европарламентария Валентинас Мазуронис, экономиста Гитанас Науседа, членов парламента Миндовга Пуйдокаса и Наглис Путейкиса, кандидата от правящих "крестьян" - премьера Саулюса Сквернялиса, кандидата от консерваторов - парламентария Ингриду Шимоните, глава Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, европарламентария Вальдемара Томашевского.
Даля Грибаускайте после двух сроков не может снова стать президентом.
Официально они станут кандидатами 12 апреля, с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.
Чтобы ЦИК зарегистрировала кандидата, ему необходимо, в частности, собрать в свою пользу 20 000 подписей граждан.
Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая.
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