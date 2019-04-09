Кто заменит Грибаускайте: в выборах президента Литвы примут участие 9 кандидатов

9 апреля, 2019, 14:54

В запланированных на 12 мая президентских выборах в Литве примут участие девять кандидатов

Об этом сообщает Delfi .

9 апреля ЦИК объявила кандидатами социал-демократа Витянис-Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидас Юозайтис, европарламентария Валентинас Мазуронис, экономиста Гитанас Науседа, членов парламента Миндовга Пуйдокаса и Наглис Путейкиса, кандидата от правящих "крестьян" - премьера Саулюса Сквернялиса, кандидата от консерваторов - парламентария Ингриду Шимоните, глава Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, европарламентария Вальдемара Томашевского.

Даля Грибаускайте после двух сроков не может снова стать президентом.

Официально они станут кандидатами 12 апреля, с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.

Чтобы ЦИК зарегистрировала кандидата, ему необходимо, в частности, собрать в свою пользу 20 000 подписей граждан.

Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая.