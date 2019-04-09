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КПВВ "Марьинка" возобновит работу. Наев назвал дату

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об открытии КПВВ "Марьинка" с 10 апреля

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

"Заслушав доклад заместителя Командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Государственной пограничной службы Украины, доклад начальника отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины о результатах разминирования, Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об отмене режима" Красный "и открытие КПВВ" Марьинка "10 апреля с 07.00", - говорится в сообщении.

Он предостерег, что в случае провокаций, создание опасности для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения через любые КПВВ, реагирование Объединенных сил будет быстрое и адекватное.

 

  • Напомним, 5 апреля на КПВВ "Марьинка" в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории получил ранение военнослужащий.
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