КПВВ "Марьинка" возобновит работу. Наев назвал дату

9 апреля, 2019, 17:12

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об открытии КПВВ "Марьинка" с 10 апреля

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

"Заслушав доклад заместителя Командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Государственной пограничной службы Украины, доклад начальника отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины о результатах разминирования, Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об отмене режима" Красный "и открытие КПВВ" Марьинка "10 апреля с 07.00", - говорится в сообщении.

Он предостерег, что в случае провокаций, создание опасности для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения через любые КПВВ, реагирование Объединенных сил будет быстрое и адекватное.