КПВВ "Гнутово" на Донбассе возобновил работу после реконструкции
Об этом сообщила пресс-служба Государственная пограничная служба Украины.
На КПВВ "Марьинка" продолжает действовать режим "красный" из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами вооруженными формированиями РФ дорожного коридора.
Пропуск граждан и транспортных средств в рамках этого гуманитарного дорожного коридора временно приостановили.
Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Отмечается, что за минувшие сутки через КПВВ последовало 27,9 тыс.чел и 2,7 тыс. транспортных средств.
Во вторник, 9 апреля, утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/55; "Новотроицкое" - 10/60; "Гнутово" - 20/20
Ранее открытие пункта пропуска "Гнутово" было запланировано на 8 апреля, однако впоследствии его перенесли на сутки.
- Напомним, что 2 апреля контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения закрыли.
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