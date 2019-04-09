КПВВ "Гнутово" на Донбассе возобновил работу после реконструкции

9 апреля, 2019, 11:21

9 апреля на КПВВ "Гнутово" в Донецкой области с 07:00 восстановлен пропуск лиц через линию разграничения

Об этом сообщила пресс-служба Государственная пограничная служба Украины.

На КПВВ "Марьинка" продолжает действовать режим "красный" из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами вооруженными формированиями РФ дорожного коридора.

Пропуск граждан и транспортных средств в рамках этого гуманитарного дорожного коридора временно приостановили.

Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Отмечается, что за минувшие сутки через КПВВ последовало 27,9 тыс.чел и 2,7 тыс. транспортных средств.

Во вторник, 9 апреля, утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/55; "Новотроицкое" - 10/60; "Гнутово" - 20/20

Ранее открытие пункта пропуска "Гнутово" было запланировано на 8 апреля, однако впоследствии его перенесли на сутки.