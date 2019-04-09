Хищение в "оборонке": Сытника и Холодницкого пригласили на заседание комитета Рады
9 апреля, 2019, 15:46
На заседании комитета законодательного обеспечения правоохранительной деятельности директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий будут докладывать по поводу фактов коррупции в "Укроборонпроме"
Об этом народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал в Facebook.
Руководители антикоррупционных ведомств также докладывать по поводу деятельности этих органов в противодействии криминальным коррупционным правонарушением.
Отмечается, что в заседании комитета примет участие главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Ранее Холодницкий заявлял, что все 15 производств по хищений в оборонке саботируются детективами НАБУ .
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", в которых, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковський отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложные выводы" журналистов.
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