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Хищение в "оборонке": Сытника и Холодницкого пригласили на заседание комитета Рады


фото: ukrinform
На заседании комитета законодательного обеспечения правоохранительной деятельности директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий будут докладывать по поводу фактов коррупции в "Укроборонпроме"

Об этом народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал в Facebook.

Руководители антикоррупционных ведомств также докладывать по поводу деятельности этих органов в противодействии криминальным коррупционным правонарушением.

Отмечается, что в заседании комитета примет участие главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Ранее Холодницкий заявлял, что все 15 производств по хищений в оборонке саботируются детективами НАБУ .

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