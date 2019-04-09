Каждый имеет право беспрепятственно зайти в реанимацию 24/7, - Супрун

9 апреля, 2019, 16:38

Посетители всех возрастов имеют право свободно находиться рядом с пациентами в отделениях интенсивной терапии 24/7

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

Супрун отметила, что закрытые реанимации (отделение интенсивной терапии) - "пережитки советского союза", с которыми до сих пор сталкиваются близкие пациентов в больницах. Хотя свободный доступ к реанимаций разрешен приказом МЗ Украины №592 уже 3 года.

"На самом деле открытыми отделения интенсивной терапии есть только в одном из пяти случаев. Зато каждый десятый пришлось оспаривать право на вход. Но вопрос доступа не связаны с коррупционными составляющими: только в 4% от родственников требовали взятки", - добавила она.

Если вас не пускают в реанимацию, надо сделать следующее :

Не конфликтует, Не угрожайте, не нападают. Если вы будете действовать агрессивно, врач имеет право вызвать полицию.

Спокойно объясните дежурному врачу или заведующему отделением, он нарушает Приказ №592 от 15.06.2016 Министерства здравоохранения Украины.

В случае категорического отказа обратитесь к главному врачу с письменным заявлением, зарегистрировав ее у секретаря. Главный врач должен отреагировать на ваше заявление в течение 24 часов с момента его регистрации при условии, что он находится на рабочем месте.

Если главный врач тоже отказал - обратитесь в департамент (управление) здравоохранения региональной администрации, указав город, название больницы и фамилия главного врача.

Подробнее о доступе к реанимаций можно прочитать на сайте МОЗ.