Каждый имеет право беспрепятственно зайти в реанимацию 24/7, - Супрун
Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.
Супрун отметила, что закрытые реанимации (отделение интенсивной терапии) - "пережитки советского союза", с которыми до сих пор сталкиваются близкие пациентов в больницах. Хотя свободный доступ к реанимаций разрешен приказом МЗ Украины №592 уже 3 года.
"На самом деле открытыми отделения интенсивной терапии есть только в одном из пяти случаев. Зато каждый десятый пришлось оспаривать право на вход. Но вопрос доступа не связаны с коррупционными составляющими: только в 4% от родственников требовали взятки", - добавила она.
Если вас не пускают в реанимацию, надо сделать следующее :
- Не конфликтует, Не угрожайте, не нападают. Если вы будете действовать агрессивно, врач имеет право вызвать полицию.
- Спокойно объясните дежурному врачу или заведующему отделением, он нарушает Приказ №592 от 15.06.2016 Министерства здравоохранения Украины.
- В случае категорического отказа обратитесь к главному врачу с письменным заявлением, зарегистрировав ее у секретаря. Главный врач должен отреагировать на ваше заявление в течение 24 часов с момента его регистрации при условии, что он находится на рабочем месте.
- Если главный врач тоже отказал - обратитесь в департамент (управление) здравоохранения региональной администрации, указав город, название больницы и фамилия главного врача.
Подробнее о доступе к реанимаций можно прочитать на сайте МОЗ.
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