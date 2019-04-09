Евросоюз обманывал США для достижения своих интересов, - Трамп

9 апреля, 2019, 16:22

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из Европейского союза в ответ на субсидирование своей авиапромышленности

Об этом он написал в своем Twitter .

По его словам, пошлины коснутся импорт из стран Евросоюза на сумму в 11 млрд долларов.

"Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза негативно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью 11 млрд доллавов. ЕС обманывал США для достижения своих интересов много лет. Это должно прекратиться", - заявил Трамп.