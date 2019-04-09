Евросоюз обманывал США для достижения своих интересов, - Трамп
9 апреля, 2019, 16:22
Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из Европейского союза в ответ на субсидирование своей авиапромышленности
Об этом он написал в своем Twitter .
По его словам, пошлины коснутся импорт из стран Евросоюза на сумму в 11 млрд долларов.
"Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза негативно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью 11 млрд доллавов. ЕС обманывал США для достижения своих интересов много лет. Это должно прекратиться", - заявил Трамп.
The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $ 11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the US on trade for many years. It will soon stop!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 апреля 2019 г.
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