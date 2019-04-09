Европейский банк направил 1,5 млрд евро на развитие малого и среднего бизнеса в Украине
Об этом заявил руководитель украинского представительства ЕИБ Жан-Эрик де Загон, передает Интерфакс-Украина .
"Чтобы развивать малый и средний бизнес необходимо создать хороший климат. Мы видим, что в Харьковском регионе действительно является развитие и в медицинской сфере, и в сфере транспорта, в сфере образования, делается многое для того, чтобы инфраструктура и условия жизни становились лучше. Это делается благодаря усилиям местных властей и банка ", - сказал де Загон на брифинге перед началом форума Kharkiv SME day.
"Наш банк уже направил на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине в целом 1,5 млрд евро и планирует продолжать деятельность по финансированию проектов для малого и среднего бизнеса", - добавил он.
Также где Загон подтвердил, что ЕИБ ведет переговоры с властями Харькова об участии в проекте «Безопасный город».
"Мы находимся на стадии переговоров. Конкретных договоренностей еще не достигли, но мы продвигаемся очень плодотворно этим путем ... Вчера, в частности, мне показывали такой пилотный диспетчерский центр (центр управления дорожным движением города - ред.), Который будет служить для того, чтобы хорошо работала сеть дорог, инфраструктура. Мы уже дали 21 млн евро на это и будем сотрудничать в дальнейшем ", - добавил руководитель украинского представительства ЕИБ.
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Напомним, в марте 2018 года сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз предоставят 1,15 млрд евро Украины , Грузии и Молдове в поддержку малого и среднего бизнеса.
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