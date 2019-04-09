9 апреля, 2019, 12:42

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить российскому оппозиционеру Алексею Навальному более 22 тысяч евро

Как говорится в решении ЕСПЧ, Навальный должен получить 20 000 евро в качестве моральной компенсации и еще 2,7 тысячи евро судебных издержек. Сам Навальный настаивал на выплате компенсации в размере 100 000 евро.

Речь идет о домашнем аресте, в котором российский политик находился в 2014 году десять месяцев.

В решении суда говорится, что Навальный подвергся преследованию как известный политический активист.

Политик прокомментировал решение ЕСПЧ.

"Победа. Как только Европейский суд признал, что домашний арест, под которым я провел год в 2014 году был незаконным. Нарушены статьи Конвенции по правам человека: 5 (незаконное лишение свободы), 10 (право на свободу мысли), 18 (политический мотив) ", - написал он в своем Facebook.