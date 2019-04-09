Экс-тренер "Челси" требует 10 млн евро за контракт с "Интером"

9 апреля, 2019, 16:22

Экс-тренер "Челси" Антонио Конте заинтересовал миланский "Интер", у которого просит зарплату в 10 млн евро в год

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

Стороны ведут предварительные переговоры в течение нескольких месяцев. "Интер" представляют гендиректор Беппе Маротта и президент Стивен Чжан.

Конте потребовал у миланцев зарплату около 10 млн евро в год.

Конте осознает свою востребованность. У него есть вариант с "Миланом", но сейчас работа в "Интере" выглядит вероятной.

Высокооплачиваемый тренер серии А Массимилиано Аллегри зарабатывает в "Ювентусе" 7,5 млн евро. Лучано Спаллетти, нынешний тренер "Интера", получает 4,5 млн.