Двое жителей оккупированного Донецкая сотрудничали с ДМС и помогали боевикам "делать" украинские паспорта
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Отмечается, что при содействии должностных лиц Государственной миграционной службы злоумышленники вклеивали в паспорта лиц, присоединившихся в ряды незаконных вооруженных формирований, фотографии, что обязательные по достижении 25- и 45-летнего возраста.
Это создавало предпосылки проникновения боевиков на мирное территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК (террористический акт) правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы в Виннице, куда он прибыл по личным делам.
По месту жительства и работы сотрудников нескольких региональных и районных подразделений ГТСУ, причастных к сделке, продолжаются обыски.
Сейчас решается вопрос об объявлении другим участникам схемы сообщение о подозрении в совершении преступления и взятия их под стражу.
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