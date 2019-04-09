Двое жителей оккупированного Донецкая сотрудничали с ДМС и помогали боевикам "делать" украинские паспорта

9 апреля, 2019, 17:43

Двое жителей временно оккупированного Донецка сотрудничали с должностными лицами Государственной миграционной службы и наладили механизм оформления украинских паспортов для пророссийских террористов "ЛДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Отмечается, что при содействии должностных лиц Государственной миграционной службы злоумышленники вклеивали в паспорта лиц, присоединившихся в ряды незаконных вооруженных формирований, фотографии, что обязательные по достижении 25- и 45-летнего возраста.

Это создавало предпосылки проникновения боевиков на мирное территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК (террористический акт) правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы в Виннице, куда он прибыл по личным делам.

По месту жительства и работы сотрудников нескольких региональных и районных подразделений ГТСУ, причастных к сделке, продолжаются обыски.

Сейчас решается вопрос об объявлении другим участникам схемы сообщение о подозрении в совершении преступления и взятия их под стражу.