Для уменьшения очередей на границе с Польшей упростили процедуру паспортного контроля

9 апреля, 2019, 14:24

На двух пунктах пропуска "Смильница" и "Грушев" ввели эксперимент в последовательности осуществления пограничного и таможенного контроля

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

К началу июня во время выезда из Украины путешественники сначала проходить процедуру паспортного контроля. Информацию о лицах и транспортных средствах прикодонникы заносить в ведомственную базу и эти данные автоматически передаются в базу данных сотрудников таможни , говорится в сообщении.

Отмечается, что за такое новшество инспектору таможни нет нужды еще раз вносить эту информацию. Кроме того, одновременно осуществляется пограничный и таможенный досмотр автомобиля. А это позволяет избежать дублирования функций и уменьшить время, необходимое для пересечения границы.

Нововведения вводятся в пунктах пропуска "Смильница" и "Груша", которые расположены на смежной территории, и это только первый шаг для достижения цели уменьшения времени на прохождение погранично-таможенных формальностей при выезде за пределы Украины, отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что в случае успешности эксперимента, он будет введен во всех пунктах пропуска.

В Госпогранслужбе напоминают, что такие технологические процедуры уже действуют в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, и в общем пункте пропуска "Паланка" на украинско-молдавской границе. Это дало положительный результат - прежде всего очередей на границе на этих направлениях стало значительно меньше.