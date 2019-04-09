Денисова объявила сбор средств, чтобы отправить родных украинских моряков на суд в Москву

9 апреля, 2019, 10:53

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова объявила сбор средств для того, чтобы оплатить поездку семей пленных украинских моряков на судебные заседания в Москву

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Мы призываем всех присоединиться к сбору средств! ДЛЯ ЭТОГО ОТКРЫТ СЧЕТ: 4149 6293 8101 9801 ПриватБанк Гриценко Ольга (сестра Дениса Гриценко, командира похода, капитана 2-го ранга)", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что она вместе с работниками Секретариата Уполномоченного по правам человека собрала уже 30,5 тыс. грн.

"Ребята уже почти пять месяцев содержатся в Лефортовском СИЗО в Москве. На них постоянно оказывается давление и им нужна поддержка родных. Чтобы увидеть своих сыновей, братьев и мужей, родные собираются ехать на так называемые судебные заседания из разных уголков Украины. Для приобретения билетов в Москву нужны немалые средства. Работники Секретариата Уполномоченного вместе со мной собрали и перечислили 30500 грн ", - добавила Денисова.

Омбудсмен уточнила, что следующие судебные заседания состоятся уже на следующей неделе (после 14 апреля).