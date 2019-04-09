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Денисова объявила сбор средств, чтобы отправить родных украинских моряков на суд в Москву

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова объявила сбор средств для того, чтобы оплатить поездку семей пленных украинских моряков на судебные заседания в Москву

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Мы призываем всех присоединиться к сбору средств! ДЛЯ ЭТОГО ОТКРЫТ СЧЕТ: 4149 6293 8101 9801 ПриватБанк Гриценко Ольга (сестра Дениса Гриценко, командира похода, капитана 2-го ранга)", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что она вместе с работниками Секретариата Уполномоченного по правам человека собрала уже 30,5 тыс. грн.

"Ребята уже почти пять месяцев содержатся в Лефортовском СИЗО в Москве. На них постоянно оказывается давление и им нужна поддержка родных. Чтобы увидеть своих сыновей, братьев и мужей, родные собираются ехать на так называемые судебные заседания из разных уголков Украины. Для приобретения билетов в Москву нужны немалые средства. Работники Секретариата Уполномоченного вместе со мной собрали и перечислили 30500 грн ", - добавила Денисова.

Омбудсмен уточнила, что следующие судебные заседания состоятся уже на следующей неделе (после 14 апреля).

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже. Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Всем пленным украинским морякам назначили психиатрические экспертизы.
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