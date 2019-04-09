Декоммунизация: в Украине переименованы 987 населенных пунктов, демонтировано 2,5 тыс. памятников

9 апреля, 2019, 13:20

В Украине в рамках декоммунизации переименованы 987 населенных пунктов и почти 52 тыс. топонимов, еще необходимо завершить переименование Днепропетровской и Кировоградской областей и завершить процесс запрета Коммунистической парти

Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Четыре года назад Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. За это время были переименованы 987 населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тыс. топонимов и демонтировано около 2,5 тыс. памятников и памятных знаков, содержащих пропаганду тоталитарного режима, говорится в сообщении.

Руководитель института Владимир Вятрович отметил, что война, которая продолжается сейчас, - это война не столько за территорию, как за украинскую идентичность.

"В этой войне за идентичность Россия активно использует историю. Россия использует в свою пользу все, что говорит о якобы любую общность между украинскими и русскими. Декоммунизация была чрезвычайно важной, поскольку лишала украинское общество, украинский публичное пространство следов господства тоталитарного прошлого", - отметил он.

По его словам, и закон о языке, и закон о поддержке украинского языка в радиоэфире и восстановление независимой украинской церкви является началом процесса деколонизации.

"Это то, что нас понемногу отдаляет от России, делает независимыми и сильными", - отметил Вятрович.