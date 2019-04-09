Дебаты в студии Общественного будут стоить 5,7 млн грн без учета налогов, - Аласания

9 апреля, 2019, 12:48

Дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии Общественного будут стоить 5,6 млн грн без учета НДС

Об этом заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НГТУ) Зураб Аласания, передает TheБабель.

"Вся смета дебатов уже есть, она утверждена. Его стоимость может несколько измениться в зависимости от того - появится один кандидат, оба, или никто не появится. Общая сумма на проведение дебатов 60 минут в эфире и радио и телевещания 5, 767 млн гривен без НДС. Это означает и студию, и камеры, все-все ", - сказал Аласания.

По его словам, если на дебаты придет только один кандидат - он имеет право использовать для себя все время эфира 60 минут.

Он также рассказал, что если ни один из кандидатов не придет на дебаты на "Общественное" на канале дадут в эфир "что-нейтрального характера".

"В то время будет идти бегущая строка, в которой будут слова" извините, кандидат такой-то, фамилия, имя и отчество, не явился на дебаты ", - добавил Аласания.