Дебаты в студии Общественного будут стоить 5,7 млн грн без учета налогов, - Аласания
Об этом заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НГТУ) Зураб Аласания, передает TheБабель.
"Вся смета дебатов уже есть, она утверждена. Его стоимость может несколько измениться в зависимости от того - появится один кандидат, оба, или никто не появится. Общая сумма на проведение дебатов 60 минут в эфире и радио и телевещания 5, 767 млн гривен без НДС. Это означает и студию, и камеры, все-все ", - сказал Аласания.
По его словам, если на дебаты придет только один кандидат - он имеет право использовать для себя все время эфира 60 минут.
Он также рассказал, что если ни один из кандидатов не придет на дебаты на "Общественное" на канале дадут в эфир "что-нейтрального характера".
"В то время будет идти бегущая строка, в которой будут слова" извините, кандидат такой-то, фамилия, имя и отчество, не явился на дебаты ", - добавил Аласания.
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский" .
- В НСК "Олимпийский" заявили, что Владимир Зеленский не обращался к ним по проведению в спорткомплексе дебатов перед вторым туром выборов.
- Ночью 4 апреля Порошенко записал видеообращение, в котором согласился на дебаты на стадионе .
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