CNN включила украинский поезд Киев-Варшава в список лучших в Европе

9 апреля, 2019, 13:57

Поезд Киев-Варшава вошел в перечень CNN "Самые лучшие ночные поезда Европы"

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян сообщил в Facebook .

"Поезд Киев-Варшава вошел в перечень CNN" Самые ночные поезда Европы ". Поезд №1 идет в ЕС!", - написал министр.

Отмечается, что CNN составила свой рейтинг для того, чтобы напомнить людям о том, что поездки в поезде могут быть более спокойными, романтичными, комфортными и экологичными по сравнению с другими видами транспорта.

CNN рекомендовала своим читателям, зрителям и слушателям 20 лучших "спальных" поездов. Тройку самых комфортных ночных поездов сформировали:

-Caledonian Sleeper, маршрут Лондон (Англия) - Форт-Уильям (Шотландия)

-Trenhotel Lusitania, маршрут Мадрид (Испания) - Лиссабон (Португалия)

-Thello sleeper train, маршрут Париж (Франция) - Рим (Италия).

В списке CNN украинский поезд "Киев-Варшава" разместили на 15 месте, отметив положительные аспекты поезда, например, то, что пассажир имеет возможность выбрать одноместное, двухместное или трехместное купе. Хороших оценок удостоился и сам маршрут, предусматривающий несколько остановок в крупных польских городах. В то же время "Укрзализныцю" слегка поддали критике за отсутствие полноценных обедов.

"Поездка занимает более 17 часов, а еды нет, - написали журналисты в рейтинге. - Тем не менее, вы получаете утренний чай или кофе и закуски".