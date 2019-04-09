Бундестаг расследует связи депутата с Кремлем

9 апреля, 2019, 08:49

В Бундестаге расследуют, не нарушил ли депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмаер кодекса поведения немецких парламентариев

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Депутата подозревают в интенсивных контактах с официальными российскими лицами и проверяют, нет ли оснований для передачи дела в прокуратуру.

В правительстве Германии также обратили внимание на разоблачительные публикации в немецкой прессе, однако пока воздерживаются от комментариев.

А Фронмаер сообщил через своего адвоката, что "не знает о кремлевских планах, не понимает, почему его называют "депутатом бундестага, находящегося под абсолютным контролем". Он также заверил издание, что "никогда не искал финансовой или медийной поддержки в кругах российской политики".

Кроме того, в понедельник, 8 апреля, официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт заявил, что в правительстве "приняли к сведению" публикации в немецкой прессе о подозрениях относительно Фронмаера. Впрочем от комментариев отказался, поскольку речь идет о депутате Бундестага, а не правительственном чиновнике.

Заместитель главы немецкого парламента социал-демократ Томас Опперман заявил, что делом Фронмаера должен заняться совет старейшин Бундестага.

Парламентарий считает, что Фронмаер по всему, должен был стать для Кремля "лазейкой", которая открывает доступ "в институт Бундестага, а не только к АДГ".

Если во время внутрипарламентского расследования всплывет компрометирующая депутата информация, то глава Бундестага может оштрафовать Фронмаера или наложить взыскание, или передать дело в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в общем расследовании BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica говорится о том, что Россия вмешивалась в парламентские выборы в Германии.