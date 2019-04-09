Бундестаг расследует связи депутата с Кремлем
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Депутата подозревают в интенсивных контактах с официальными российскими лицами и проверяют, нет ли оснований для передачи дела в прокуратуру.
В правительстве Германии также обратили внимание на разоблачительные публикации в немецкой прессе, однако пока воздерживаются от комментариев.
А Фронмаер сообщил через своего адвоката, что "не знает о кремлевских планах, не понимает, почему его называют "депутатом бундестага, находящегося под абсолютным контролем". Он также заверил издание, что "никогда не искал финансовой или медийной поддержки в кругах российской политики".
Кроме того, в понедельник, 8 апреля, официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт заявил, что в правительстве "приняли к сведению" публикации в немецкой прессе о подозрениях относительно Фронмаера. Впрочем от комментариев отказался, поскольку речь идет о депутате Бундестага, а не правительственном чиновнике.
Заместитель главы немецкого парламента социал-демократ Томас Опперман заявил, что делом Фронмаера должен заняться совет старейшин Бундестага.
Парламентарий считает, что Фронмаер по всему, должен был стать для Кремля "лазейкой", которая открывает доступ "в институт Бундестага, а не только к АДГ".
Если во время внутрипарламентского расследования всплывет компрометирующая депутата информация, то глава Бундестага может оштрафовать Фронмаера или наложить взыскание, или передать дело в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что в общем расследовании BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica говорится о том, что Россия вмешивалась в парламентские выборы в Германии.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-