Американец вытащил лотерейный билет с помойки и выиграл

9 апреля, 2019, 16:11

Житель США достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот

Об этом сообщает Mlive.

Джефф Хайнинген из американского города Гаррисон, штат Мичиган, сначала решил, что купленный билет Lucky for Life является проигрышным. "Я купил его в минувшую среду, а в четверг утром посмотрел итоги розыгрыша на сайте, - вспоминает он. - Ни одна цифра не совпала, так что я выбросил его».

На следующий день Хайнинген понял, что сделал ошибку: он слишком рано проверил результаты игры. Мужчина снова зашел на сайт и посмотрел выигрышную комбинацию цифр. "На экране были те же числа, я обычно выбираю", - пояснил американец. Тогда он полез за лотерейным билетом в мусорное ведро.

Теперь счастливчик будет получать 25 000 долларов ежегодно до конца жизни.

Жена победителя, Венди Хайнинген отметила, что деньги оказались весьма кстати. "В начале текущего года в Джеффа был сердечный приступ, можно сказать, он трижды умер, прежде чем ему спасли жизнь, - рассказала женщина. - Я так счастлива, что он все еще с нами. Теперь мы можем порадоваться и позволить себе то, чего раньше не могли ".