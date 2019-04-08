Жетонам киевского метрополитена осталось "жить" 207 дней

8 апреля, 2019, 14:45

С 1 ноября 2019 жетоны для оплаты проезда будут выведены из обращения киевского метрополитена

Об этом говорится в сообщении на сайте университета .

"207 дней! Столько осталось до полного вывода жетонов в метро. Последний день пользования - 31 октября. Дальше - только электронные средства оплаты", - сообщили в метрополитене.

Пассажирам, которые еще используют жетоны, - а таких остается около 25%, - рекомендуется купить пластиковую карточку.

Также в метрополитене предоставили рекомендации для пассажиров, которые до сих пор пользуются жетонами или имеют льготы:

1) Нечасто пользуюсь метрополитеном, как лучше оплачивать? - Картой метро. Как мы писали выше, при пополнении на 50 поездок каждая будет стоить 6,5 грн. Срок действия карты 1 год после каждого использования (удлиняется автоматически). После использования поездок рабочую карту можно вернуть в любую кассу и получить обратно залоговую стоимость. Пополнять карточку метро можно наличными в автоматах на каждой станции, а также банковской картой или наличными в любой кассе.



2) А как льготным категориям? - Льготники столицы пользуются поздемкой исключительно по Карте киевлянина (решение Киевсовета, которая устанавливает льготы города и механизмы их использования).

Общегосударственные категории - проходят через ручной контроль с оригиналом удостоверения (справки, даже нотариально заверенные, не является основанием для безкоштовнго проезда)

Все категории можно просмотреть по ссылке http://www.metro.kiev.ua/node/107



3) Какие условия для детей? - дети до 7 лет имеют право бесплатного проезда. Также такое право исключительно при наличии ученического билета имеют школьники столицы. Ученики других городов оплачивают проезд на общих основаниях.

"Во избежание недоразумений просим проверять наличие ученического билета у ребенка, а также давать ей карманные деньги на всякий случай. Приносим извинения за повтор, но основанием для бесплатного проезда школьников является не внешний вид, а не дневник или школьный рюкзак, а именно документ", - отмечают представители метрополитена.



4) В столице внедряется единый электронный билет. Оплатить можно на каждой станции, воспользовавшись турникетом с соответствующей отметкой, а пополнить даже онлайн. Подробнее о том, что такое е-билет, как им пользоваться и почему это удобно читайте здесь.