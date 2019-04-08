Задержание активиста, который агитировал против Зеленского: в МВД заявили о "злостном неповиновении" полиции

8 апреля, 2019, 14:10

Активиста, который на выходных агитировал против Владимира Зеленского, задержали за "злостное неповиновение" полиции

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Задержание произошло за административной статье: не за то, что информируют граждан или нарушают правила проведения предвыборной агитации, а за 18 ст. Кодекса об административных правонарушениях, которые касаются сопротивления сотрудникам Нацполиции, то есть -" злостное неповиновение ". У полиции есть задача - подойти и сказать: "прекратите". Если гражданин не прекращает, он может быть направлен в райотдел для составления административного протокола ", - рассказал Варченко.

Советник отметил, что любая информация, которая распространяются в пределах агитационного периода, должно быть оплачиваемый из избирательного фонда кандидата на пост президента, а не частными лицами.

"Любые финансирования агитации вне госбюджета и счет кандидата - запрещена в пределах всего избирательного процесса. Если Вам хочется поддержать своего кандидата - делайте это законно", - добавил он.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку устроить акцию против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.