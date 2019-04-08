Задержание активиста, который агитировал против Зеленского: в МВД заявили о "злостном неповиновении" полиции
Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Задержание произошло за административной статье: не за то, что информируют граждан или нарушают правила проведения предвыборной агитации, а за 18 ст. Кодекса об административных правонарушениях, которые касаются сопротивления сотрудникам Нацполиции, то есть -" злостное неповиновение ". У полиции есть задача - подойти и сказать: "прекратите". Если гражданин не прекращает, он может быть направлен в райотдел для составления административного протокола ", - рассказал Варченко.
Советник отметил, что любая информация, которая распространяются в пределах агитационного периода, должно быть оплачиваемый из избирательного фонда кандидата на пост президента, а не частными лицами.
"Любые финансирования агитации вне госбюджета и счет кандидата - запрещена в пределах всего избирательного процесса. Если Вам хочется поддержать своего кандидата - делайте это законно", - добавил он.
Напомним, в воскресенье, 7 апреля, полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку устроить акцию против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-