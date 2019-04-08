Ягланд и "одна страна" будут убеждать ПАСЕ сделать себе "химическую кастрацию" ради РФ, - Кулеба
Об этом написал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в Twitter.
"С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва. В предыдущих мы победили. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с генсеком Совета Европы Турбьерн Ягландом и одной очень сильной страной (всех назву в случае их победы) будут особенно убеждать Ассамблею сделать себе "химическую кастрацию" в интересах РФ ", - написал Кулеба.
Отметим, что влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.
В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагал очередной сценарий по возврату России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет Совета Европы.
Кроме того, известно, среди делегатов ПАСЕ действует мощное пророссийское лобби, где особую активность проявляют депутаты от Германии.
С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва. Предыдущие мы. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с @TJagland и одной очень сильной страной (всех назву в случае их победы) будут особенно убеждать Ассамблею сделать себе «химическую кастрацию» в интересах РФ https://t.co/8lUSLqZFij- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2019
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