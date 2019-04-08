Ягланд и "одна страна" будут убеждать ПАСЕ сделать себе "химическую кастрацию" ради РФ, - Кулеба

8 апреля, 2019, 10:48

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и "одна страна" будут убеждать ПАСЕ сделать себе "химическую кастрацию" ради России

Об этом написал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в Twitter.

"С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва. В предыдущих мы победили. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с генсеком Совета Европы Турбьерн Ягландом и одной очень сильной страной (всех назву в случае их победы) будут особенно убеждать Ассамблею сделать себе "химическую кастрацию" в интересах РФ ", - написал Кулеба.

Отметим, что влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагал очередной сценарий по возврату России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Кроме того, известно, среди делегатов ПАСЕ действует мощное пророссийское лобби, где особую активность проявляют депутаты от Германии.