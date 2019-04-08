//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ягланд и "одна страна" будут убеждать ПАСЕ сделать себе "химическую кастрацию" ради РФ, - Кулеба

Турбйорн Ягланд
Турбйорн Ягланд
фото: assembly.coe.int.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и "одна страна" будут убеждать ПАСЕ сделать себе "химическую кастрацию" ради России

Об этом написал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в Twitter.

"С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва. В предыдущих мы победили. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с генсеком Совета Европы Турбьерн Ягландом и одной очень сильной страной (всех назву в случае их победы) будут особенно убеждать Ассамблею сделать себе "химическую кастрацию" в интересах РФ ", - написал Кулеба.

Отметим, что влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагал очередной сценарий по возврату России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Кроме того, известно, среди делегатов ПАСЕ действует мощное пророссийское лобби, где особую активность проявляют депутаты от Германии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

8 апреля, 2019 понедельник

7 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать