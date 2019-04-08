Вятрович пожаловался на "плохую" декоммунизации в Киеве

8 апреля, 2019, 19:27

В Киеве до сих пор остается нерешенным ряд вопросов декоммунизации памятников

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, информирует "112 Украина".

"До сих пор нерешенным есть ряд вопросов, касающихся памятников. Во-первых, речь идет о памятнике Щорсу, о скульптурной группе под так называемой аркой Дружбы народов, о советском гербе на щите Родины-матери. Это те вещи, которые еще остались и должны быть демонтированы из публичного пространства", - подчеркнул он.

По его словам, столица в вопросах декоммунизации памятников показывает очень плохой пример.