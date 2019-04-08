//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вятрович пожаловался на "плохую" декоммунизации в Киеве

В Киеве до сих пор остается нерешенным ряд вопросов декоммунизации памятников

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, информирует "112 Украина".

"До сих пор нерешенным есть ряд вопросов, касающихся памятников. Во-первых, речь идет о памятнике Щорсу, о скульптурной группе под так называемой аркой Дружбы народов, о советском гербе на щите Родины-матери. Это те вещи, которые еще остались и должны быть демонтированы из публичного пространства", - подчеркнул он.

По его словам, столица в вопросах декоммунизации памятников показывает очень плохой пример.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать