ВСУ успешно испытали новый контрбатарейный радар, который обнаруживает ракетные комплексы

8 апреля, 2019, 14:08

Украинские военные успешно испытали контрбатарейный радар 1Л220УК, который точно будет определять местонахождение врага и уничтожать его

Об этом сообщил действующий президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Украинские защитники определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошел полевые испытания ", - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-службе ГК "Укроборонпром" сообщили , что радар был разработан КП "НПК" Искра", входящим в состав концерна.

Испытания, которые проходили на одном из полигонов Вооруженных Сил Украины, позволили подтвердить тактико-технические характеристики 1Л220УК, который значительно превышает по ним контрбатарейные радары, которые сегодня находятся на вооружении ВСУ.

"Контрбатарейная радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов ", - сообщили в" Укроборонпроме ".

В частности, мощность цифровой фазированной активной решетки 1Л220УК позволяет разместить контбатарейный радар в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.

Использование контрбатарейная радаров является важным элементом ведения современной войны, что позволяет в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожать вражескую артиллерию.

Сообщается, что запорожское КП "НПК" Искра ", после успешного завершения госиспытаний, готово к серийному производству 1Л220УК для обеспечения ВСУ.