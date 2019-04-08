Во Франции задержали учителя, которого подозревают в изнасиловании не менее 50-ти детей

8 апреля, 2019, 13:32

В Безансоне задержали учителя французского языка, которого подозревают в изнасиловании не менее 50 детей младше 15 лет в странах Азии

Об этом сообщает издание Parisien.

Также 51-летнего Жана-Кристофа К. обвиняют в съемке порнографии с участием несовершеннолетних и участии в преступном сговоре. Сейчас, по словам источника издания, его уже взяли под стражу.

Жан-Кристоф К. работал учителем французского языка в Сингапуре. В феврале был арестован на месте преступления в отеле Бангкока, в номере которого он находился с двумя мальчиками 13 и 14 лет. Как отмечает Parisien, в комнате были камера на штативе, средства для повышения потенции и презервативы.

Полиция Таиланда также нашла у француза видео, на котором он занимался сексом с несовершеннолетним мальчиком. Подростки, которые были с ним в номере на момент задержания, рассказали, что учитель пригласил их через Facebook за 800-1000 бат ($ 25- $ 31).

После задержания власти Таиланда передала информацию об обвинении французском посольству. Через несколько дней Жана-Кристофа К. отпустили из-под стражи, после чего тот решил вернуться к родителям в Безансон.

После приезда его задержали французские полицейские, которые также изъяли его телефон. В нем нашли десятки фотографий и видео учителя с его предполагаемыми жертвами. По словам источника Parisien, Жан-Кристоф К. также мог совершать преступления в Малайзии, Филиппинах и Индии.