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Ведущих и гостей бразильской радиостанции ограбили в прямом эфире

В бразильском городе Сан-Паулу произошло курьезное ограбление: ведущих и гостей радиостанции SOT ограбили прямо во время эфира

Несколько вооруженных грабителей вошли в студию прямо посреди разговора. Сначала у людей отобрали их смартфоны, а чуть позже грабитель вернулся за украшениями, кошельками и другими ценными вещами.

Директор радиостанции рассказал, что слушатели еще во время эфира вызвали полицию, но та прибыла слишком поздно - грабители уже скрылись.

 

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