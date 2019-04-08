Ведущих и гостей бразильской радиостанции ограбили в прямом эфире

8 апреля, 2019, 16:30

В бразильском городе Сан-Паулу произошло курьезное ограбление: ведущих и гостей радиостанции SOT ограбили прямо во время эфира

Несколько вооруженных грабителей вошли в студию прямо посреди разговора. Сначала у людей отобрали их смартфоны, а чуть позже грабитель вернулся за украшениями, кошельками и другими ценными вещами.

Директор радиостанции рассказал, что слушатели еще во время эфира вызвали полицию, но та прибыла слишком поздно - грабители уже скрылись.