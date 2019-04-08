В Зеленского извинились за "даунов" и "дебилов" в сериале "Слуга народа 3"

8 апреля, 2019, 18:01

Создатели сериала "Слуга народа 3" и студии "Квартал 95" извинились перед людьми с синдромом Дауна и с особыми потребностями за упоминание в сериале слов "олигофрены", "дауны", "дебилы"

Об этом говорится на официальной странице "Слуги народа" в Facebook.

Авторы сериала объяснили, что слова звучали не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова - отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти, который потерял покой и сон в борьбе за свое чиновничье кресло, говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы сериала ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями и их родных и близких.

"Мы приносим свои извинения тем, кто принял это лично", - говорится в сообщении.

Авторы сериала отметили, в когда писали сценарий, и подумать не могли, что политические оппоненты Владимира Зеленского пойдут дальше отрицательного героя сериала "Слуга народа".

"В адрес Владимира и его избирателей постоянно звучат прямые оскорбления: "зе-дебилы ", "недочеловеки", "ублюдки" и так далее. Как видим, этот эпизод сразу же оказался очень реалистичным, и в актуальной ситуации предвыборной кампании все гораздо хуже" , - добавили сценаристы.