В Зеленского извинились за "даунов" и "дебилов" в сериале "Слуга народа 3"
Об этом говорится на официальной странице "Слуги народа" в Facebook.
Авторы сериала объяснили, что слова звучали не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова - отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти, который потерял покой и сон в борьбе за свое чиновничье кресло, говорится в сообщении.
Отмечается, что авторы сериала ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями и их родных и близких.
"Мы приносим свои извинения тем, кто принял это лично", - говорится в сообщении.
Авторы сериала отметили, в когда писали сценарий, и подумать не могли, что политические оппоненты Владимира Зеленского пойдут дальше отрицательного героя сериала "Слуга народа".
"В адрес Владимира и его избирателей постоянно звучат прямые оскорбления: "зе-дебилы ", "недочеловеки", "ублюдки" и так далее. Как видим, этот эпизод сразу же оказался очень реалистичным, и в актуальной ситуации предвыборной кампании все гораздо хуже" , - добавили сценаристы.
- Напомним, 6 апреля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала возбудить против кандидата в президенты Владимира Зеленского уголовное дело из-за дискриминации людей с особыми потребностями.
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