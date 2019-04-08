В ЮАР браконьера затоптал слон, а потом съели львы
Об этом сообщает BBC .
Сообщники погибшего, который, судя по всему, охотился на носорога, рассказали его семьи, он был убит слоном во вторник. Родственники сообщили о происшествии сотрудникам парка.
Поисковая бригада долго искала тело и в четверг обнаружила человеческий череп и штаны - это все, что осталось от охотника.
Управляющий парком выразил соболезнования семье погибшего.
"Проникать на территорию Национального парка Крюгера нелегально и пешком - верх безрассудства. Заповедник таит в себе много опасностей, и этот инцидент служит тому доказательством", - сказал он.
Национальный парк Крюгера постоянно сталкивается с проблемой браконьерства, в частности потому, что в странах Азии сохраняется высокий спрос на рог носорога.
#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. ME https://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh- SA Police Service (@SAPoliceService) 6 апреля 2019 г.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-