В ЮАР браконьера затоптал слон, а потом съели львы

8 апреля, 2019, 10:33

В Южно-Африканской Республике браконьера, который охотился на носорогов, затоптал слон, а затем съел прайд голодных львов

Об этом сообщает BBC .

Сообщники погибшего, который, судя по всему, охотился на носорога, рассказали его семьи, он был убит слоном во вторник. Родственники сообщили о происшествии сотрудникам парка.

Поисковая бригада долго искала тело и в четверг обнаружила человеческий череп и штаны - это все, что осталось от охотника.

Управляющий парком выразил соболезнования семье погибшего.

"Проникать на территорию Национального парка Крюгера нелегально и пешком - верх безрассудства. Заповедник таит в себе много опасностей, и этот инцидент служит тому доказательством", - сказал он.

Национальный парк Крюгера постоянно сталкивается с проблемой браконьерства, в частности потому, что в странах Азии сохраняется высокий спрос на рог носорога.