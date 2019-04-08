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В Украине учредят премию имени Георгия Гонгадзе

В Украине планируют создать премию имени Георгия Гонгадзе в журналистике

Об этом сообщает Общественное.

В Украинском доме в Киеве 9 апреля 2019 года в 14:30 состоится пресс-конференция по случаю открытия этой премии.

Премия призвана поддержать журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или пониманию определенных проблем в обществе и изменениям в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом.

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