В Украине учредят премию имени Георгия Гонгадзе
8 апреля, 2019, 16:15
В Украине планируют создать премию имени Георгия Гонгадзе в журналистике
Об этом сообщает Общественное.
В Украинском доме в Киеве 9 апреля 2019 года в 14:30 состоится пресс-конференция по случаю открытия этой премии.
Премия призвана поддержать журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или пониманию определенных проблем в обществе и изменениям в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом.
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