В Украине повышают защиту почтовых отделений
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ от 2 апреля 2019 №57 "О внесении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине", который вступает в силу с 6 апреля 2019 года.
"Национальный банк установил минимальные требования, связанные с организацией небанковскими учреждениями и операторами почтовой связи защиты своих помещений, безопасности персонала и сохранности ценностей и имущества. Это позволит оптимизировать и обобщить требования к безопасности всех помещений небанковских учреждений", - говорится в сообщении регулятора.
НБУ также добавил, что небанковские учреждения в селах и поселках, могут самостоятельно определять, нужно ли устанавливать видеонаблюдение и обустраивать рабочие места кассиров в помещениях.
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Напомним, в начале января 2019 Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации , разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.
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7 февраля 2019 в Украине вступил в силу в действие закон "О валюте и валютных операциях", что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.
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Национальный банк Украины распространил на операторов почтовой связи требования по осуществлению операций по приему наличных для последующего ее перевода.
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