В Украине повышают защиту почтовых отделений

8 апреля, 2019, 10:38

Операторы почтовой связи, подавшие документы на получение лицензии Национального банка Украины на осуществление валютных операций, должны повысить уровень защиты помещений до 1 апреля 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ от 2 апреля 2019 №57 "О внесении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине", который вступает в силу с 6 апреля 2019 года.

"Национальный банк установил минимальные требования, связанные с организацией небанковскими учреждениями и операторами почтовой связи защиты своих помещений, безопасности персонала и сохранности ценностей и имущества. Это позволит оптимизировать и обобщить требования к безопасности всех помещений небанковских учреждений", - говорится в сообщении регулятора.

НБУ также добавил, что небанковские учреждения в селах и поселках, могут самостоятельно определять, нужно ли устанавливать видеонаблюдение и обустраивать рабочие места кассиров в помещениях.

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