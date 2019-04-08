В Украине на срочную военную службу призовут более 18 тыс. молодых людей

8 апреля, 2019, 15:22

В рамках весеннего призыва на службу в Вооруженных силах Украины и других военных формирований планируют призвать 18 тыс. 752 человека

Об этом заявил военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин, сообщает ZN.

"Согласно указу президента Украины и распоряжением правительства в стране запланировано проведение очередного призыва на срочную военную службу граждан Украины, которые достигли призывного возраста и не имеют соответствующих отсрочек от призыва. Призыв продлится 3 месяца: апрель, май, июнь", - сообщил он.

Он отметил, что весной в Украине призовут на срочную военную службу 18 тыс. 752 призывника.

"В рядах ВСУ службу будут нести - 9 тыс. человек, в Нацгвардии - 5 тыс. 152 призывника, в Госпогранслужбе - 4 тыс. юношей, в Госслужбе спецтранспорта - 600 человек", - сообщил военный комиссар.

Он отметил, что во время весеннего призыва в Киеве в службу призовут 780 призывников, хотя призыву подлежат более 30 000 молодых людей.

"Плановое задание по Киеву на этот призыв составляет 780 человек. Из них для ВСУ - 423 человека, Нацгвардии - 190, Госпогранслужбы - 147, Госслужбы спецтранспорта - 20 человек", - добавил Клявлин.