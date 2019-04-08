В Судане полностью отключили электроэнергию
8 апреля, 2019, 15:29
В ночь на понедельник, 8 апреля, в Судане произошло полное отключение электроэнергии
Об этом сообщает Reuters.
Отключение электроэнергии произошло в то время, как страна охвачена массовыми протестами.
В частности, второй день подряд протестующие проводят сидячую забастовку возле резиденции президента.
В результате столкновений погибло по меньшей мере шесть человек.
В феврале президент Судана Омар аль-Башир объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на один год на фоне антиправительственных протестов.
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