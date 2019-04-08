В Швеции переполнены тюрьмы, заключенных отказываются принимать

8 апреля, 2019, 19:44

В Швеции наблюдается рекордная нехватка мест в тюрьмах, некоторые учреждения уже не принимают заключенных

Об этом сообщает SVT.

Так, на прошлой неделе 17 из 45 пенитенциарных учреждений не смогли больше принимать заключенных.

Осужденных стали размещать в комнатах для посещений, а также содержать по несколько человек в одиночных камерах.