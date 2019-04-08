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В Швеции переполнены тюрьмы, заключенных отказываются принимать

В Швеции наблюдается рекордная нехватка мест в тюрьмах, некоторые учреждения уже не принимают заключенных

Об этом сообщает SVT.

Так, на прошлой неделе 17 из 45 пенитенциарных учреждений не смогли больше принимать заключенных.

Осужденных стали размещать в комнатах для посещений, а также содержать по несколько человек в одиночных камерах.

 

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