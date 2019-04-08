В Швеции переполнены тюрьмы, заключенных отказываются принимать
8 апреля, 2019, 19:44
В Швеции наблюдается рекордная нехватка мест в тюрьмах, некоторые учреждения уже не принимают заключенных
Об этом сообщает SVT.
Так, на прошлой неделе 17 из 45 пенитенциарных учреждений не смогли больше принимать заключенных.
Осужденных стали размещать в комнатах для посещений, а также содержать по несколько человек в одиночных камерах.
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