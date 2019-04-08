В Румынии до побережья Черного моря прибило 130 кг кокаина
8 апреля, 2019, 12:26
Полиция Румынии начала обыски побережья Черного моря после того, как на берег штормом вынесло 130 кг кокаина
На патрулирование 90 км побережья выделили 300 румынских правоохранителей, два вертолета и 14 кораблей береговой охраны, передает ВВС .
Румынские правоохранители в течение двух дней находят пакеты с наркотиками в разных местах вдоль побережья. В полиции считают, что эти пакеты являются частью крупной партии кокаина, найденной более двух недель назад в заброшенном корабле.
Полиция призывает граждан не открывать найдены пакеты, потому что наркотики имеют очень высокую концентрацию и их употребление может быть опасным для жизни.
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