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В Румынии до побережья Черного моря прибило 130 кг кокаина

Полиция Румынии начала обыски побережья Черного моря после того, как на берег штормом вынесло 130 кг кокаина

На патрулирование 90 км побережья выделили 300 румынских правоохранителей, два вертолета и 14 кораблей береговой охраны, передает ВВС .

Румынские правоохранители в течение двух дней находят пакеты с наркотиками в разных местах вдоль побережья. В полиции считают, что эти пакеты являются частью крупной партии кокаина, найденной более двух недель назад в заброшенном корабле.

Полиция призывает граждан не открывать найдены пакеты, потому что наркотики имеют очень высокую концентрацию и их употребление может быть опасным для жизни.

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