В Румынии будут судить экс-президента за фейки, спровоцировавшие вооруженные столкновения

8 апреля, 2019, 21:17

Экс-президент Румынии Ион Илиеску предстанет перед судом, заявил в Бухаресте главный прокурор Румынии Аугустин Лазарь

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Румынии завершено расследование причин и обстоятельств гибели сотен мирных граждан и военнослужащих в декабре 1989 года в течение нескольких дней после свержения диктатуры Николае Чаушеску. Лазарь отметил, что завершение многолетнего расследования декабрьских событий 1989 года стало важным событием для румынской судебной системы.

Илиеску занимал высокие посты в руководящих органах Румынской компартии до момента, когда в начале 1970-х годов он потерял доверие диктатора. В 1989 году он снова оказался на пике политических событий, возглавив Фронт национального спасения, группу, которая установила свой контроль над страной после бегства президента Чаушеску 22 декабря 1989 года. В последующие дни в Румынии были убиты 862 человека.

Илиеску, которому сейчас 89 лет, был избран президентом Румынии в мае 1990 года, затем переизбран в 1992 году, а позже, с 2000 до 2004 года, вновь стал главой государства.

В декабре 2018 года Илиеску и бывший вице-премьер Джелу Войкан Войкулеску были официально обвинены в распространении ложной информации через телевидение и пресс-релизы, что спровоцировало вооруженные столкновения и психоз среди населения.

Бывшему президенту также придется отвечать в суде на обвинения в причастности к преступлениям против человечности, в связи с подавлением массовых демонстраций протеста в Бухаресте в 1990 году. Жертвами спецоперации власти тогда стали по меньшей мере четыре манифестанты.

Илиеску и Войкулеску отвергли предъявленные им обвинения и назвали их актом политической мести. Дата начала судебного процесса пока не объявлена.