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В Польше началась массовая забастовка учителей: не работают тысячи школ


фото: rmf24
В понедельник, 8 апреля, в Польше началась масштабная всеобщая забастовка учительских профсоюзов

Как сообщает RMF24 , по всей стране отменены уроки в тысячах школ.

Профсоюзы требуют от правительства повышения зарплаты на 30%. Сейчас оклад учителей составляет 929 евро, что меньше средней зарплаты по стране.

Правительство предложило профсоюзам поэтапное увеличение зарплаты с параллельным увеличением нагрузки на педагогов. Профсоюз Солидарность приняла предложение и подписала с польским правительством соглашение.

Две другие крупные профсоюзы - Союз польских учителей и Форум профсоюзов - отклонили условия правительства и начали бессрочную забастовку.

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