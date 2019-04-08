В Польше началась массовая забастовка учителей: не работают тысячи школ

8 апреля, 2019, 12:42

В понедельник, 8 апреля, в Польше началась масштабная всеобщая забастовка учительских профсоюзов

Как сообщает RMF24 , по всей стране отменены уроки в тысячах школ.

Профсоюзы требуют от правительства повышения зарплаты на 30%. Сейчас оклад учителей составляет 929 евро, что меньше средней зарплаты по стране.

Правительство предложило профсоюзам поэтапное увеличение зарплаты с параллельным увеличением нагрузки на педагогов. Профсоюз Солидарность приняла предложение и подписала с польским правительством соглашение.

Две другие крупные профсоюзы - Союз польских учителей и Форум профсоюзов - отклонили условия правительства и начали бессрочную забастовку.