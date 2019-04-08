В Одесской области прокурор требовал $ 10 тыс. за изменение меры пресечения по делу "черных риэлторов"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Районная прокуратура сопровождает расследование деятельности так называемых "черных риэлторах", причастных к завладению недвижимостью граждан в одном из районов Одесской области. Спецслужбисты задокументировали вымогательства прокурором $ 10 тыс. за изменение меры пресечения одному из фигурантов дела.
Прокурора задержали на одной из улиц Одессы после получения всей суммы взятки. Открыто производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Взяточнику грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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