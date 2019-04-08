В Луганской области не работает украинское телевидение и радио
8 апреля, 2019, 18:44
На территории Луганской области частично отключено вещание украинского телевидения и радио
Об этом говорится в обращении коллектива филиала ОАО НОТУ Региональная дирекция UA Донбасс.
Указывается, что в связи с обесточиванием объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения отсутствует аналоговый сигнал и цифровое телевидение Т2 в Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске.
"Из-за долга перед ООО "ЛЭО" с 9:00 четверга обесточена башня в г. Лисичанск", - говорится в обращении.
Таким образом, вместо украинских радио и телеканалов, на совпадающих частотах говорят пропагандистские радиостанции и телеканалы, расположенные на оккупированной территории.
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