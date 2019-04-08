//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Луганской области не работает украинское телевидение и радио

На территории Луганской области частично отключено вещание украинского телевидения и радио

Об этом говорится в обращении коллектива филиала ОАО НОТУ Региональная дирекция UA Донбасс.

Указывается, что в связи с обесточиванием объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения отсутствует аналоговый сигнал и цифровое телевидение Т2 в Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске.

"Из-за долга перед ООО "ЛЭО" с 9:00 четверга обесточена башня в г. Лисичанск", - говорится в обращении.

Таким образом, вместо украинских радио и телеканалов, на совпадающих частотах говорят пропагандистские радиостанции и телеканалы, расположенные на оккупированной территории.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать