В Луганской области не работает украинское телевидение и радио

8 апреля, 2019, 18:44

На территории Луганской области частично отключено вещание украинского телевидения и радио

Об этом говорится в обращении коллектива филиала ОАО НОТУ Региональная дирекция UA Донбасс.

Указывается, что в связи с обесточиванием объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения отсутствует аналоговый сигнал и цифровое телевидение Т2 в Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске.

"Из-за долга перед ООО "ЛЭО" с 9:00 четверга обесточена башня в г. Лисичанск", - говорится в обращении.

Таким образом, вместо украинских радио и телеканалов, на совпадающих частотах говорят пропагандистские радиостанции и телеканалы, расположенные на оккупированной территории.