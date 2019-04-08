В Киеве спецназовцы задержали вооруженных мужчин во внедорожнике

Об этом сообщает издание Информатор.

Операция прошла около 15:30. Задержанные передвигались по городу в белом внедорожнике Mercedes, говорится в сообщении.

Отмечается, что задержание происходило прямо на улице, прохожие были в шоке от увиденного.

По предварительной информации, задержанных подозревают в совершении разбойного нападения с применением огнестрельного оружия на территории Украины.

По информации из собственных источников, издание сообщает, что соответствующая по описанию машина участвовала в плане "Перехват" в Киеве в понедельник, 8 апреля.

Отмечается, что спецназовцы задержали четырех человек. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, спецназ КОРД и патрульные полицейские.

Правоохранители проверяют причастность задержанных к вымогательству денег с применением травматического оружия, говорится в сообщении.