В Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе: взорвались газовые баллоны, сгорели дом и сооружения

8 апреля, 2019, 08:07

В воскресенье, 7 апреля, в Киеве произошел пожар в частном секторе в Подольском районе, во время которого сгорели несколько зданий

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Пожар произошел по ул. Гомельской. Сообщение о возгорании поступило в 23:06. Пожарные, прибывшие на вызов, выяснили, что на придомовой территории горит мусор, травяной настил и деревья на площади 200 кв. м с распространением огня на одноэтажный жилой дом и гараж.

Во время тушения пожара в одной из хозяйственных построек взорвались несколько газовых баллонов. В результате взрыва и через плотную застройку частного участка огонь охватил гораздо большую площадь. Во время тушения пожара спасатели отнесли на безопасное расстояние 1 кислородный баллон и 4 канистры с бензином (3 из которых были пустыми).

Тушение пожара осложнялось большим загромождением территории горючими материалами, а в ближайших пожарных гидрантов был слаб давление воды, из-за чего пожарным пришлось проложить длинные магистральные линии для водоснабжения.

Пожар был локализован на площади 600 кв. м уже 8 апреля в 1:43, а в 3:12 - ликвидирован.

Огонь успел уничтожить деревянный сарай, деревянную пристройку, летнюю кухню и одноэтажный жилой дом. Однако пожарные помешали пламени распространиться на другие частные жилые дома с хозяйственными постройками.

К счастью, во время пожара никто из людей не пострадал. Причина возгорания и ущерб выясняются.