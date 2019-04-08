В Киеве будут судить преступников, которые вербовали украинцев на наркокурьеров в РФ
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.
Отмечается, что преступники размещали в интернете объявления о трудоустройстве в РФ вроде курьером, после чего перевозили их в Россию.
Впоследствии, уже на территории РФ злоумышленники под предлогом доставки различных товаров эксплуатировали граждан Украины для осуществления сбыта наркотических средств и психотропных веществ.
Из-за этих преступных действий украинцев задержали правоохранители РФ. Задержанные сейчас находятся в местах лишения свободы по приговорам судов РФ.
Подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет по ч.3 ст. 149 УК (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека)
Трое фигурантов находятся под стражей, один - под домашним арестом.
"Кроме того, продолжается досудебное расследование по факту перемещения в Россию еще более 200 граждан Украины с этой же целью: сбыт наркотических средств и психотропных веществ", - добавил Лысенко.
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