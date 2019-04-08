В Киеве будут судить преступников, которые вербовали украинцев на наркокурьеров в РФ

8 апреля, 2019, 16:52

4 злоумышленников завербовали 23 граждан Украины и перевезли их в РФ с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Отмечается, что преступники размещали в интернете объявления о трудоустройстве в РФ вроде курьером, после чего перевозили их в Россию.

Впоследствии, уже на территории РФ злоумышленники под предлогом доставки различных товаров эксплуатировали граждан Украины для осуществления сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Из-за этих преступных действий украинцев задержали правоохранители РФ. Задержанные сейчас находятся в местах лишения свободы по приговорам судов РФ.

Подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет по ч.3 ст. 149 УК (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека)

Трое фигурантов находятся под стражей, один - под домашним арестом.

"Кроме того, продолжается досудебное расследование по факту перемещения в Россию еще более 200 граждан Украины с этой же целью: сбыт наркотических средств и психотропных веществ", - добавил Лысенко.