В Кремле заявили, что Путин не будет встречаться с отравленным "Новичком" британцем

8 апреля, 2019, 16:02

В Кремле отвергли предложение о встрече отравленного химическим веществом "Новичок" британца Чарльза Роули с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает "Интерфакс".

Представитель Путина Дмитрий Песков назвал "косвенным диалогом с президентом" встречу Роули с послом России в Великобритании Александром Яковенко, которая состоялась 7 апреля.

По его словам, просьба британца поговорить с российским лидером фактически выполнена, поскольку посол России считается представителем президента в Соединенном королевстве.

При этом представитель Кремля пообещал еще рассмотреть просьбу поговорить с Путиным, но только после получения информации на этот счет от посла Яковенко.

Чарлз Роули рассказал Daily Mirror о своем разочаровании после встречи с послом России в Лондоне.

По его словам, в ответ на свои вопросы он получил от Яковенко российскую пропаганду: "Мне понравился посол, но все, что он пытался сказать, чтобы оправдать свою страну, было смешным".

Кроме того, чиновник якобы заявил, что Москва не стоит за атаками в Солсбери, а Роули отравился не веществом российского происхождения, так как российская яд "убил бы всех".