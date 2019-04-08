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В Кремле заявили, что Путин не будет встречаться с отравленным "Новичком" британцем

В Кремле отвергли предложение о встрече отравленного химическим веществом "Новичок" британца Чарльза Роули с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает "Интерфакс".

Представитель Путина Дмитрий Песков назвал "косвенным диалогом с президентом" встречу Роули с послом России в Великобритании Александром Яковенко, которая состоялась 7 апреля.

По его словам, просьба британца поговорить с российским лидером фактически выполнена, поскольку посол России считается представителем президента в Соединенном королевстве.

При этом представитель Кремля пообещал еще рассмотреть просьбу поговорить с Путиным, но только после получения информации на этот счет от посла Яковенко.

Чарлз Роули рассказал Daily Mirror о своем разочаровании после встречи с послом России в Лондоне.

По его словам, в ответ на свои вопросы он получил от Яковенко российскую пропаганду: "Мне понравился посол, но все, что он пытался сказать, чтобы оправдать свою страну, было смешным".

Кроме того, чиновник якобы заявил, что Москва не стоит за атаками в Солсбери, а Роули отравился не веществом российского происхождения, так как российская яд "убил бы всех".

  • Напомним, 5 марта в Солсбери российском экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.
  • В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
  • США и Евросоюз ввели против России санкции за химическую атаку. Москва свою причастность категорически отрицает.
  • Всего от отравления "Новичком" пострадали пять человек. Кроме Скрипалей, среди них был полицейский Ник Бейли, который отравился во время осмотра дома пострадавших россиян.

 

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