В Кремле заявили, что Путин не будет встречаться с отравленным "Новичком" британцем
Об этом сообщает "Интерфакс".
Представитель Путина Дмитрий Песков назвал "косвенным диалогом с президентом" встречу Роули с послом России в Великобритании Александром Яковенко, которая состоялась 7 апреля.
По его словам, просьба британца поговорить с российским лидером фактически выполнена, поскольку посол России считается представителем президента в Соединенном королевстве.
При этом представитель Кремля пообещал еще рассмотреть просьбу поговорить с Путиным, но только после получения информации на этот счет от посла Яковенко.
Чарлз Роули рассказал Daily Mirror о своем разочаровании после встречи с послом России в Лондоне.
По его словам, в ответ на свои вопросы он получил от Яковенко российскую пропаганду: "Мне понравился посол, но все, что он пытался сказать, чтобы оправдать свою страну, было смешным".
Кроме того, чиновник якобы заявил, что Москва не стоит за атаками в Солсбери, а Роули отравился не веществом российского происхождения, так как российская яд "убил бы всех".
- Напомним, 5 марта в Солсбери российском экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- США и Евросоюз ввели против России санкции за химическую атаку. Москва свою причастность категорически отрицает.
- Всего от отравления "Новичком" пострадали пять человек. Кроме Скрипалей, среди них был полицейский Ник Бейли, который отравился во время осмотра дома пострадавших россиян.
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