В Финляндии проведут первый в мире чемпионат по вязанию под хэви-метал

8 апреля, 2019, 14:17

В Финляндии впервые пройдет первый чемпионат мира по вязанию под тяжелую музыку

Об этом сообщили на сайте мероприятия .

Чемпионат организовала мастерская рукоделия Taito Pohjois-Karjala в сотрудничестве с местными культурными учреждениями. Финал конкурса состоится 11 июля в городе Йоэнсуу на востоке Финляндии.

Принять участие в конкурсе бесплатно могут все желающие. Для этого нужно записать минутное видео, где претендент должен вязать под песню Fight or Die местного музыкальной группы Maniac Abductor. Затем ролик необходимо загрузить на YouTube и отправить организаторам.

Тем, кто попадет в полуфинал чемпионата, придется вязать на сцене прямо во время выступления хэви-метал группы в качестве "одного из участников". Всего в финал смогут пройти 15 человек. По словам организаторов, они будут оценивать режиссерскую работу, а также костюмы и "хореографию".

По завершении конкурса жюри выберет трех победителей. Главным призом станет путевка на выходные в один из финских отелей на природе. Список других призов выложат на сайте.

Хэви-металл пользуется особой популярностью в Финляндии. Как отмечают организаторы, на 100 000 населения страны приходится 50 музыкальных групп, играющих в этом жанре.