В Эстонии стартуют крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

8 апреля, 2019, 11:35

В понедельник, 8 апреля, в Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields

"Ежегодные учения - это уникальная возможность для национальных кибер-экспертов практиковать защиту национальных ИТ-систем и критической инфраструктуры под напряженным давлением жесткой кибератаки", - заявили в Центре киберзащиты НАТО в Таллинне.

Отмечается, что учения будут продолжаться до 12 апреля. Их проводят с целью предложить возможности тренировки специалистов в сфере защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак. Locked Shields являются крупнейшими в мире учениями по кибербезопасности и ежегодно проводятся с 2010 года.

Согласно сценарию учений, придуманная островное государство бериллия сталкивается с ухудшением ситуации в сфере безопасности в избирательный период. Все это сопровождается скоординированными кибератаками, которые вызывают серьезные сбои в работе электросетей, систем очистки воды, сетей общественной безопасности и других критически важных компонентов инфраструктуры.