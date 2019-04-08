В Эстонии сформировали правительственную коалицию и определились с премьер-министром

Каждая политическая сила определила по пять кандидатур на министерские должности, сообщает DW .

Возглавит правительство лидер Центристской партии Юри Ратас, который с ноября 2016 году до выборов уже был премьером.

Коалиция получит большинство из 57 мест в парламенте, где будет 101 депутат, но президент Эстонии Керсти Кальюлайд сначала должна формально поставить задачу трем партиям сформировать правительство.

По результатам выборов, в парламент Эстонии прошли пять партий. Победу на них одержала либеральная Партия реформ, получив 34 парламентских мандата. Однако три партии, которые сейчас объединились в коалицию, отказались вступать с победителем в союзы для создания правительства парламентского большинства.

Единственным вариантом для Партии реформ было бы создать правительство меньшинства с Социал-демократической партией, однако лидер партии заявила, что не рассматривает такой вариант.