В Эстонии сформировали правительственную коалицию и определились с премьер-министром
Каждая политическая сила определила по пять кандидатур на министерские должности, сообщает DW .
Возглавит правительство лидер Центристской партии Юри Ратас, который с ноября 2016 году до выборов уже был премьером.
Коалиция получит большинство из 57 мест в парламенте, где будет 101 депутат, но президент Эстонии Керсти Кальюлайд сначала должна формально поставить задачу трем партиям сформировать правительство.
По результатам выборов, в парламент Эстонии прошли пять партий. Победу на них одержала либеральная Партия реформ, получив 34 парламентских мандата. Однако три партии, которые сейчас объединились в коалицию, отказались вступать с победителем в союзы для создания правительства парламентского большинства.
Единственным вариантом для Партии реформ было бы создать правительство меньшинства с Социал-демократической партией, однако лидер партии заявила, что не рассматривает такой вариант.
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