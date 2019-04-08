В ЕС разработали "этикет" для искусственного интеллекта

"Этическое измерение искусственного интеллекта не является предметом роскоши или чем-то таким, чем можно пренебречь. Поскольку только при условии доверия наше общество может в полной мере воспользоваться технологиями. Этический искусственный интеллект - это выгодный всем проект, который может стать конкурентным преимуществом для Европы в разработке искусственного интеллекта, который создается для человека и которому люди могут доверять", - отметил вице-президент по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

Сегодня европейские эксперты определили семь ключевых принципов, которым должен отвечать искусственный интеллект.

Он должен заслуживать доверия, соответствовать законам и правилам. Искусственный интеллект должен обязательно предусматривать контроль со стороны человека, разрабатываться с уважением к интересам общества и правам человека, не сбавлять и не ограничивать право человека на принятие решений. Надежность и безопасность. Все такие системы должны быть достаточно стабильными в случае ошибок или дисфункции систем на весь период их функционирования. Уважение к частным правам человека и в безопасности баз данных, когда такие данные не будут использоваться против человека. Прозрачность. Человек должен получить возможность отслеживать результаты деятельности искусственного интеллекта или соответствующих систем. Системы должны применяться на недискриминационной основе, то есть, искусственный интеллект должен учитывать все человеческие особенности, включая физическую способность, навыки и потребности, и быть доступным для всех людей. Системы должны способствовать развитию общества и решению проблем охраны окружающей среды, что предусматривает принцип ответственности человека за использование систем искусственного интеллекта и за результаты такой деятельности.

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