В ЕС разработали "этикет" для искусственного интеллекта
"Этическое измерение искусственного интеллекта не является предметом роскоши или чем-то таким, чем можно пренебречь. Поскольку только при условии доверия наше общество может в полной мере воспользоваться технологиями. Этический искусственный интеллект - это выгодный всем проект, который может стать конкурентным преимуществом для Европы в разработке искусственного интеллекта, который создается для человека и которому люди могут доверять", - отметил вице-президент по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.
Сегодня европейские эксперты определили семь ключевых принципов, которым должен отвечать искусственный интеллект.
- Он должен заслуживать доверия, соответствовать законам и правилам.
- Искусственный интеллект должен обязательно предусматривать контроль со стороны человека, разрабатываться с уважением к интересам общества и правам человека, не сбавлять и не ограничивать право человека на принятие решений.
- Надежность и безопасность. Все такие системы должны быть достаточно стабильными в случае ошибок или дисфункции систем на весь период их функционирования.
- Уважение к частным правам человека и в безопасности баз данных, когда такие данные не будут использоваться против человека.
- Прозрачность. Человек должен получить возможность отслеживать результаты деятельности искусственного интеллекта или соответствующих систем.
- Системы должны применяться на недискриминационной основе, то есть, искусственный интеллект должен учитывать все человеческие особенности, включая физическую способность, навыки и потребности, и быть доступным для всех людей.
- Системы должны способствовать развитию общества и решению проблем охраны окружающей среды, что предусматривает принцип ответственности человека за использование систем искусственного интеллекта и за результаты такой деятельности.
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